إطلاق مسمى «مسبار الأمل» على دولية فزاع لأصحاب الهمم

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مسمى دورة«مسبار الأمل» على بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لقوى «أصحاب الهمم» المقامة في نادي دبي.

أعلن ذلك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا،مبيناً أن الهدف من ذلك يتمثل في زيادة بطولة ألعاب القوى تشريفاً خاصة وأن الدورة تزامنت مع وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ،وإعطاء الأمل لجميع المشاركين في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية لتحقيق أحلامهم الرياضية، كما وصل العرب إلى المريخ بإنجاز الإمارات.

وهنأ رئيس اللجنة المنظمة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم بهذا الإنجاز العالمي التاريخي.

من جانبه وجه ماجد العصيمي مدير الحدث التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ والذي يعد فخراً للجميع والذي تم بسواعد وطنية،وقال: إن تزامن «وصول» مسبار الأمل «إلى المريخ مع تنظيم بطولة فزاع الدولية لقوى» أصحاب الهمم«وإطلاق مسمى» مسبار الأمل «على هذه الدورة التي دخلناها بكل التحديات في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم يمثل فأل خير.

و أضاف مدير الحدث إلى المريخ: «يا تاريخ فرحة لن تراود أذهان الجميع بعد أن كان «عيال زايد» في الموعد كما عودونا دائماً».

واختتم العصيمي حديثه مؤكداً أن طموح رمز العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كان كبيراً ليحقق هذا الجيل حلمه بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ.

من ناحية أخرى تفاعل الأبطال المشاركون في دورة «مسبار الأمل» مع الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بدخول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب الأرض وهو الأول من نوعه على مستوى الأمتين العربية والإسلامية.

ووجهت الوفود والأبطال التهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، حيث كانت فرحة «أصحاب الهمم» الموجودين في هذا الحدث العالمي في دبي مضاعفة بتحقيق العرب حلمهم الكبير والذي يعد مصدر فخر واعتزاز لكل خليجي وعربي.

وهنأ ميستري لاعب منتخب البرتغال حكومة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز العالمي الكبير، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في البطولة المشهورة في خريطة «أصحاب الهمم، مبيناً حرص الدول على المشاركة فيها رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم بسبب جائحة» كورونا«.

وبارك ياسر محمد المسلم لاعب منتخب الكويت للعرب هذا النجاح الكبير مبيناً أن الإمارات قادرة على صنع المستحيل بقيادتها الرشيدة التي تتمتع بالرؤية والطموح،وقال: إن هذا الإنجاز العلمي المهم ليس بغريب على «عيال زايد الذين عودونا دائماً على خوض التحديات من أجل تحقيق المراد على الصعد كافة».

وقالت إيمان الشامسي لاعبة منتخب عُمان:» أفخر كعُمانية«بهذا الإنجاز التاريخي وشكرا للإمارات» مؤكدة أن النجاح التاريخي ل «مسبار الأمل» ثمرة جهد كبير من القيادة الإماراتية التي حققت الهدف المنشود مما يحفز كل الأجيال العربية.

وقال وليد كتيلة البطل البارالمبي ولاعب منتخب تونس ما تحقق مصدر الهام للعرب جميعا بوصول الإمارات إلى المريخ كأول دولة عربية، مؤكداً أن العرب على قدر التحدي.

وقال نيرج لاعب منتخب الهند إن الإمارات صنعت تاريخاً مهماً يمثل أكبر حافز للأجيال المقبلة من أجل مواصلة مسيرة النجاحات بقوة وفق النهج المرسوم من الحكومة الإماراتية.

من ناحية أخرى ألقى ماجد العصيمي مدير الحدث الكلمة الافتتاحية في الاجتماع الفني الذي عُقد مساء الأول افتراضياً مرحباً بالوفود في بلدهم الثاني الإمارات مطالباً الجميع بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية فيما تحدث علاء الحارون نائب رئيس القطاع الإداري عن الإجراءات الاحترازية وأبرز التعليمات بينما شرح طارق الصويعي المراقب الدولي للبطولة كل الجوانب الفنية للحدث.