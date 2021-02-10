شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تتقدم للدور الثالث في أستراليا المفتوحة لتواجه التونسية أنس جابر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

تقدمت نعومي أوساكا بخطوات واثقة إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أن استعرضت قوتها أمام كارولين جارسيا لتفوز 6-2 و6-3 في ملعب رود ليفر الأربعاء.

وستلعب أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة، التي خسرت لآخر مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى أمام كوكو جوف في الدور الثالث في ملبورن بارك العام الماضي، مع أُنس جابر في الدور المقبل.

وسددت اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة ست ضربات إرسال ساحقة أمام منافستها الفرنسية في المجموعة الأولى، وأربعاً في المجموعة الثانية، ولم تتمكن جارسيا من كسر الإرسال خلال اللقاء.

وقالت بطلة أستراليا المفتوحة 2019 إنها بدأت اللقاء في حالة قلق من تهديد جارسيا المصنفة الرابعة عالمياً في وقت سابق، والتي تحتل الآن المركز 43.

وأضافت أوساكا: «كنت بحاجة للاحتفاظ بتركيزي طيلة اللقاء».

وتابعت: «إنها لاعبة ماكرة ولا تعرف أبداً ماذا ستفعل، لذا ركزت فقط في أدائي».

وسددت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً، 23 ضربة ناجحة خلال اللقاء الذي استغرق ساعة واحدة، وحققت الانتصار بإرسال ساحق بلغت سرعته 181 كيلومتراً في الساعة.

وقالت مبتسمة عن مواجهة التونسية أُنس جابر: «إنها مرحة ولطيفة حقاً، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة جداً، لكنني أتطلع للمواجهة».

