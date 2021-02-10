الامارات | نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى بوخارست

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى بوخارست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاربعاء نقل مباراة أتلتيكو مدريد الاسباني وضيفه تشلسي الانجليزي في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أورويا إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب الاجراءات المتبعة من الحكومة الاسبانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد "ويفا" في بيانه "تاريخ المباراة (23 فبراير) وموعد اقامتها لم يتبدلا"، فيما ستقام مباراة الاياب في لندن على ملعب "ستامفورد بريدج" في 17 مارس.

وكان "ويفا" اعلن نقل مباراتين اخريين في المسابقة العريقة بين لايبزيغ الالماني وضيفه ليفربول الانجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الانجليزي الآخر مانشستر سيتي الى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

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