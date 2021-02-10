شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، وفاة إنريكي بيريز «باتشين»، أحد أساطير كرة القدم بالنادي عن عمر 82 عاما.

ونعى رئيس النادي الملكي ومجلس الإدارة، النجم السابق ببالغ الأسى والحزن، من خلال بيان على الموقع الإلكتروني للريال.

وقال النادي: ريال مدريد يود التعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه، مع زوجة الراحل وابنتيه كريستينا وميرسيدس، وحفيديه خافيير وكريستينا، وجميع أقاربه ومحبيه.

ولعب باتشين للريال، خلال الفترة من 1959 إلى 1968، وخلال تسعة مواسم في صفوف الميرينجي، خاض النجم الراحل 218 مباراة، وفاز مع الفريق بلقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب واحد لكأس إنتركونتيننتال، إضافة للتتويج بسبعة ألقاب في الليجا، وكأس إسبانيا مرة واحدة، كما لعب باتشين، الذي ظل مرتبطا بالريال على مدار حياته، في صفوف المنتخب الإسباني.