شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «فيفا» بشأن مباراة الأهلي وبالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا جديدًا بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نادي بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر «فيفا» لجوء الأهلي وبالميراس البرازيلي إلى ركلات الترجيح حال انتهاء المباراة بالتعادل، وعدم اللجوء إلى الوقت الإضافي على شوطين لمدة 15 دقيقة لكل شوط.

كما طلب «فيفا» من ناديي الأهلي وبالميراس الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية الذي يستضيف اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف.