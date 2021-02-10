شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، مسحة طبية داخل مقر إقامتها؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يرتدي غدا القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، في حين يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق كاملا.