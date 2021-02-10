شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فريق الكرة بالنادي الأهلي على أعتاب انجاز كبير ورقم قياسي مميز حينما يلعب أمام بالميراس البرازيلي، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2020.

وفي حالة فوز الأهلي وتحقيقه الميدالية البرونزية على حساب بالميراس، سكون أول فريق عربي وأفريقي يحقق ميداليتين في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد قص شريط الميداليات على المستوى العربي والأفريقي بتحقيق برونزية نسخة 2006 عقب الفوز على كلوب أميركا المكسيكي.

كما حقق فريق مازيمبي فضية بإسم القارة الأفريقية خلال مشاركته في نسخة 2010 ببلوغه المباراة النهائية أمام انتر ميلان الايطالي، كذلك فضية الرجاء المغربي بعد بلوغه نهائي النسخة التي استضافها على أرضه في 2013 أمام بايرن ميونخ، كذلك العين الاماراتي المضيف في النسخة قبل الماضية والذي حقق المركز الثاني والميدالية الفضية عقب خسارة النهائي على يد ريال مدريد الاسباني.