شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس.. شاهد على خماسية صن داونز وانتصار ‏قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، على المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2020 للسنغالي ماجيت نداي.

نداي البالغ من العمر 35 عاماً والذي حصل على الشارة الدولية مطلع عام 2011، أدار العديد من مبارات الأهلي من قبل في بطولات الأندية الأفريقية كذلك منتخب مصر.

وتعتبر مباراة السقوط بالخمسة أمام صن دوانز هي واحدة من أشهر المباريات التي أدارها نداي للأهلي عبر تاريخه الأفريقي، وذلك في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2018-2019، حيث كان موسيماني المدير الفني الحالي للمارد الأحمر هو من يقود الفريق الجنوب أفريقي وقتها.

كما شهد نداي على رقم قياسي مميز للأهلي، بتحقيقه الفوز على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة ببرج العرب بمرحلة المجموعات للنسخة ذاتها من دوري الأبطال، وهو الفوز الأكبر للمارد الأحمر عبر تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات.

وكان السنغالي حاضراً بصافرته في فوز منتخب مصر على نظيره الأوغندي بثنائية في الدور الأول لأمم أفريقيا 2019 بمصر، كذلك سداسية نظيفة للفراعنة في شباك منتخب النيجر بتصفيات تلك النسخة.

كما أدار نداي مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي في النسخة قبل الماضية من دوري الأبطال والتي حسمها التعادل الإيجابي لكل فريق، فضلاً عن إدارته لقاء الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال وفوز الأبيض بثلاثية.