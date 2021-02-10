شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إنجليزي: محمد صلاح قريب من الرحيل عن ليفربول.. وهذه هي الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحيط مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول الكثير من الغموض في ظل تحدث العديد من التقارير عن احتمالية رحيله عن قلعة الأنفيلد خلال الصيف القادم، خاصة في حالة خسارة الريدز للقب الدوري الإنجليزي.

وفي تقرير جديد نشره موقع «توك سبورت»، تحدث عن رغبة ليفربول في إجراء تعاقدات كبيرة الصيف المقبل، وهو ما يعني ضرورة رحيل أحد الأسماء الرنانة في صفوف الريدز، مؤكدة أن الأقرب هو محمد صلاح.

وعددت الصحيفة الأسباب التي تدفع النجم المصري لخلع القميص الأحمر، مشيرة إلى تعبير اللاعب عن ضيقه من عدة أشياء خلال الموسم الجاري، ومنها عدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، وكذلك رغبته في خوض تحديات جديدة بعد نجاحه الساحق مع الريدز، مع ارتباطه بالانتقال إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك بايرن ميونخ، الذي صرح رئيسه كارل هاينز رومينيجه أخيرًا أنه سيكون «شرفًا» للبافاري أن يوقع مع النجم المصري.

وبالإضافة إلى الأسباب الشخصية لمحمد صلاح للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، فإن النادي الإنجليزي نفسه قد يفضل بيعه والحصول على عائد ضخم من أجل ضم نجوم جدد وعلى رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.