شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد × وست هام: ماكتوميناي يتأهل بالشياطين ورقم استثنائي منذ 109 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد في بلوغ الدور السادس من كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد تفوقه بهدف نظيف على وست هام يونايتد في مواجهة ضمن الدور الخامس من المسابقة.

وعانى مانشستر يونايتد في فك شفرات التكتلات الدفاعية لضيفه في مباراة شهدت ماراثون امتد لـ 120 دقيقة لعب بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد شوط كان من جانب واحد حيث امتلك أصحاب الأرض الكرة بنسبة 70%، وسددوا في 8 مناسبات (مقابل تسديدة واحدة للضيوف) وقيامهم بعدد تمريرات (336) يزيد بالضعف عن تمريرات فريق وست هام (149).

ولم تختلف الأمور كثيرًا في الشوط الثاني، فواصل أصحاب الأرض حيازتهم للكرة عند نسبة 59%، وسددوا 5 تسديدات (1 على المرمى) مقابل تسديدة يتيمة من جانب الضيوف.

وفي الوقت الإضافي الأول، نجح البديل سكوت ماكتوميناي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 7، ومن بعدها حافظ أصحاب الأرض على هذا التقدم مع اكتفاء الضيوف بخلق فرصة واحدة خلال 30 دقيقة لعب في الوقت الإضافي، لينتصر الشياطين الحمر وينتقلوا للدور التالي من الكأس.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي لعب 47 دقيقة فقط من بين 120 دقيقة لعب، لكن البديل السوبر لعب الدور الرئيسي في عبور فريقه للدور التالي من الكأس من خلال تسجيل هدفهم الوحيد.

ماكتوميناي خسر التحام وحيد من بين 7 التحامات، وراوغ بنجاح بنسبة 100%، وافتك الكرة مرتين، بجانب تمريره بدقة 82% وصناعته لفرصة تهديفية.

هل تعلم أن:

- ويست هام يونايتد سددوا 3 كرات ضد مانشستر يونايتد، وهو أقل رقم من قبل فريق معين في مباراة كأس اتحاد إنجليزي (من بعد الدور الأول) بعد أن كان قد وصل إلى الشوطين الإضافيين، منذ بوري ضد برافورد سيتي في إياب الدور الثالث في يناير عام 2016 (كذلك 3).

- سكوت مكتوميناي سجل 6 أهداف في آخر 9 مباريات له على ملعب أولد ترافورد- نفس عدد الاهداف التي سجلها أنطوني مارسيال (4) وأدينسون كافاني (2) مجتمعَين على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

وصل مانشستر يونايتد بشكل معتاد للدور السادس (الدور ربع نهائي) من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليستمر الشياطين الحمر في المنافسة على لقب مع منافستهم على 3 جبهات مختلفة حاليًا (الدوري، الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وست هام ودع البطولة ليتفرغ الفريق لمسابقة الدوري فقط من الآن وحتى نهاية الموسم، مع محاولة الفريق لتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب يكفل لهم المشاركات الأوروبية في الموسم القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر يونايتد فاز في آخر 9 مباريات كأس اتحاد إنجليزي على ملعبه، معادل بذلك أفضل سجل في تاريخ النادي من الانتصارات المتتالية على ملعبهم في هذه المسابقة، وهو الرقم المسجل بين عامي 1908 و1912.

- مانسشستر يونايتد تأهل للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي للعام السابع على التوالي.

- ماركوس راشفورد (23 عامًا و101 يومًا) هو رابع أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصل إلى مشاركته رقم 250 بقميص الفريق في مختلف البطولات، بعد نورمان وايتسايد (22 عامًا و192 يومًا) وجورج بست (22 عامًا و199 يومًا) وريان جيجز (22 عامًا و301 يومًا).

- راشفورد صنع 9 أهداف في مختلف البطولات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وهو أفضل سجل له على مستوى صناعة الأهداف في موسم واحد للنادي.