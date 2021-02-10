شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي | بالميراس المُلقب بـ «الخنزير».. دافع عن قميصه كارلوس ‏وريفالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار النادي الأهلي مواجهة تاريخية جديدة تجمع فريقهم بنظيره بالميراس البرازيلي، مساء غدٍ الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية 2020.

الأهلي ودع منافسات نصف النهائي بخسارة مقبولة نوعاً ما على يد العملاق الألماني بايرن ميونخ، في الوقت الذي فاجأ بالميراس الجميع بالسقوط على يد تيجيرس المكسيكي.

بالميراس من الأندية العريقة في البرازيل، حيث تأسس في عام 1914 على يد شباب إيطاليين، أي بعد 7 سنوات كاملة عن تاريخ إنشاء النادي الأهلي منافسه على تحدي البرونزية.

بالميراس عانق لقب الدوري البرازيلي 10 مرات، و3 ألقاب للكأس المحلية، و25 لقباً لبطولة بواليستا، بالإضافة إلى لقبين لبطولة كأس ليبرتادورس منها في النسخة الأخيرة التي شارك على إثر التتويج بلقبها في النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

على الرغم من اتخاذ النادي طائر الببغاء شعاراً له بألوانه الخضراء، إلا ان أنصار بالميراس يتخذون حيوان الخنزير شعاراً دائماً لهم، وذلك بسبب إطلاق أنصار كورينثيانز المنافس التقليدي لبالميراس لقب «الخنازير» على البرازيليين من أصحاب الأصول الايطالية، وهو الأمر الذي أصر جماهير بالميراس على ترديده والموافقة عليه كنوع من الفخر بكل برايزيلي من أصول إيطالية.

عدد كبير من نجوم الكرة البرازيلية دافعوا عن قميص ألوان فريق بالميراس على رأسهم المدفعجي روبرتو كارلوس والذي لعب بصفوفه ما بين عامي 1993 و1995، والقائد التاريخي للسيليساو كافو ما بين عامي 1995 و1997، والموهبة الكبيرة ريفالدو صاحب الـ 21 هدفاً بقميص بالميراس في الفترة من موسمي 1994 لـ 1996.

الهداف التاريخي لبالميراس هو اللاعب هيتور، والذي سجل 327 هدفاً بدايةً من تأسيسيه في عام 1916 حتى 1931.

بقى أن نذكر أن النجم كينو الذي احترف خلال موسم واحد في الدوري المصري هو 2018-2019 بقميص بيراميدز كان أحد نجوم بالميراس في السابق.