شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل، الذي استقر عليه بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، والذي سيخوض به لقاء بالميراس البرازيلي، المقرر له غداً الخميس، لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»، إن تشكيل الأهلي سيكون في مباراة الغد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، بدربانون، ياسرإبراهيم، أيمن أشرف.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة» أو اليو ديانج.

في الهجوم: والترا بوليا، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.