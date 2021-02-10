شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2001 يواجه إنبي اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الأربعاء، مع ضيفه إنبي في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل أهلي2001 المباراة بهدف تحقيق فوز جديد لتعزيز فرصه في المنافسة على لقب البطولة، وذلك بعد الفوز خارج الأرض في الجولة السابقة على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف.

ويمتلك أهلي ٢٠٠١ في رصيده ٩ نقاط، يتقاسم بها الصدارة مع سيراميكا كليوباترا ولكن فارق الأهداف لصالح الأخير، الذي خسر الأهلي أمامه في الجولة الأولى ١- ٢، قبل أن يفوز على بيراميدز بنفس النتيجة، وعلى الاتحاد السكندري ٢- صفر، وعلى الإسماعيلي ١- صفر، مسجلاً ٦ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

وتضم المرحلة النهائية إلى جانب الأهلي كل من سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وبيراميدز والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وإنبي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ من سيد غريب مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبدالخالق المدلك.‏