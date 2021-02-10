شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة موسيماني في استكشاف خبايا بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، اليوم؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال مجموعة من لقطات الفيديو المجموعة لمباريات الفريق البرازيلي، بالإضافة إلى الاستقرار على خطة اللعب؛ استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس، مساء غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.