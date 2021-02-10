شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ضد الإنتر : «البيانكونيري» مستمر في سجله الاستثنائي بـ«كوبا إيطاليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة يوفنتوس ضد الإنتر، وبلغ يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد هذا التعادل على ملعب إنتر ميلان في إياب الدور نصف نهائي للمسابقة، ليتأهل بأفضلية مجموع المباراتين، مع فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، على الرغم من محاولات الضيوف المضنية (9 تسديدات) لكن الفريق اكتفى بتسديدة واحدة على مرمى أصحاب الأرض، وهو نفس مردود أصحاب الأرض من 6 محاولات تسديد.

واستحوذ يوفنتوس على الكرة خلال الشوط الأول، حيث وصلت نسبة حيازة الفريق على الكرة إلى 62%، وهو ما منح الفريق أريحية كبيرة في التحكم في نسق اللعب مع تفوقهم في مجموع المباراتين.

وانعكست الأدوار في الشوط الثاني، حيث سيطر إنتر ميلان على الكرة بنسبة وصلت إلى 66%، في حين كان يوفنتوس الأخطر من خلال تسديد الفريق لـ 5 تسديدات مقابل 6 للضيوف، لكن أصحاب الأرض سددوا 3 كرات على المرمى مقابل 0 تسديدات على المرمى من جانب إنتر ميلان في النصف الثاني من المباراة.

رجل المباراة:

قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال قدم مباراة دفاعية رائعة ساهمت في الحفاظ على نظافة شباك يوفنتوس، فكان أكثر من اعترض التسديد (5)، وقطع الكرة في 3 مناسبات بجانب إخراجه للكرة من مناطق الخطورة في 4 مناسبات، ولم يتعرض لأي مراوغة من جانب لاعبي المنافس.

هل تعلم أن:

- هذه كانت ثالث مواجهة بين يوفنتوس وإنتر ميلان خلال عام 2021 (2 في الكأس و1 في الدوري) مع تقسيم النتائج بين الفريقين (فوز إنتر في مباراة، فوز يوفنتوس في مباراة وتعادل الفريقين في مباراة).

- إنتر ميلان بدون فوز في ملعب يوفنتوس منذ عام 2012 (تعادلوا 3 وخسروا 6 منذ أخر فوز لهم بملعب يوفنتوس في مختلف البطولات).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

سينتظر يوفنتوس مواجهة الإياب بين أتالانتا ونابولي (الذهاب انتهى 0-0 في معقل نابولي) ليعرف هوية منافسه على لقب كأس إيطاليا في المباراة النهائية التي من المنتظر إقامتها في 19 مايو على ملعب سان سيرو.

إنتر ميلان ودع رسميًا ثاني البطولات هذا الموسم بعد مغادرته المخيبة لدوري الأبطال، ليتبقي فقط للعملاق الإيطالي منافسة الدوري بأمل الخروج بلقب من الموسم الحالي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- يوفنتوس بلغ المباراة النهائية لكأس إيطاليا للمرة الـ 20 في تاريخه، الفريق توج باللقب في 13 من أصل 19 محاولة سابقة، وهو بكل الأحوال رقم قياسي (كتتويج أو وصول للنهائي).

- إنتر ميلان فشل في بلوغ المباراة النهائية لكأس إيطاليا للموسم العاشر على التوالي.

- فشل إنتر ميلان في تسجيل هدف على ملعب يوفنتوس خلال آخر 656 دقيقة من اللعب – حيث سجل الفريق آخر أهدافه خارج أرضه ضد يوفنتوس عن طريق ماورو إيكاردي منذ أكثر من 6 سنوات، في 6 يناير 2015.