شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين على الأهلي أن يخشى منهم أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي مساء الغد النادي الأهلي المصري مع نادي بالميراس البرازيلي في صدام بين بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية على المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وقطع الأهلي شوطًا بدنيًا كبيرًا في البطولة التي تقام في قطر، مع تغلبه في المباراة الأولى على فريق الدحيل القطري بنتيجة 1-0، ثم خسارته ضد بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في مباراة ظلت معلقة حتى الدقائق الأخيرة مع تقدم بطل أوروبا على بطل أفريقيا بهدف نظيف حتى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

ولعب بالميراس مباراة واحدة فقط في البطولة، كانت ضد تايجرز أونال المكسيكي الذي تغلب عليه بهدف نظيف.

وسيحاول بطل البرازيل مداواة جراحه بعد الخسارة، في حين سيحاول الأهلي معادلة أفضل إنجاز له في هذه البطولة من خلال تحقيق الفوز إحتلال المركز الثالث للمرة الثانية بعد نسخة عام 2006.

في السياق التالي سنستعرض أبرز 4 عناصر في صفوف حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، قبل مواجهة بالميراس للنادي الأهلي.

1- ويفرتون بيريرا دا سيلفا:

الحارس ويفرتون هو أحد العناصر التي لا غنى عنها في صفوف فريق بالميراس، وهو حارس دولي، مثل المنتخب البرازيلي في فترة التوقفات الدولية في أكتوبر من عام 2020 بتواجده اساسيًا في مباراتين (ضد بوليفيا وبيرو).

ويفرتون كان عنصرًا أساسيًا في تتويج الفريق بـ اللقب القاري، فلعب 13 مباراة، تلقى 6 أهداف فقط وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

وقد لعب في الدوري البرازيلي هذا الموسم 27 مباراة، استقبل خلالها 24 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

ضد تايجرز، كان ويفرتون حاضرًا في مباراة لم يكن أغلب الفريق في مستواه المعهود، وتصدى الحارس البرازيلي لـ 3 فرص تهديفية من جانب الفريق المكسيكي، جميعها نتيجة تسديدات من داخل منطقة الجزاء.

2- ماتياس فينا:

الظهير الأيسر الأوروجوياني، والذي يعتبر عنصرًا لا غنى عنه في الفريق.

فينا اشترك في تسجيل 5 أهداف (سجل 2 وصنع 3) خلال المباريات الـ12 التي لعبها مع بالميراس في كوبا ليبرتادوريس الأخيرة.

ضد تايجرز، كان فينيا صاحب اعلى رقم من حيث افتكاك الكرة (مناصفة مع زميليه جوستافو جوميز وماركوس روخا) وكان واحدا من ضمن 5 لاعبين صنعوا فرصا تهديفية في المباراة من جانب النادي البرازيلي.

3- رافائيل فيجا:

لاعب الوسط البرازيلي المهاجم، والذي يعيش موسمًا مميزًا في البرازيلي، فسجل في الدوري البرازيلي هذا الموسم 11 هدفا من خلال 22 مباراة فقط، وهو اللاعب الذي كان سجل سابقًا 13 هدفًا في 80 مباراة بالمسابقة.

فيجا شارك في 10 مباريات خلال حملة تتويج النادي البرازيلي باللقب القاري، ويعد من العناصر المهمة للمدرب البرتغالي ابيل فيريرا، لكن مردوده لم يكن عند المستوى المنتظر أو المتوقع في المباراة الأولى من كأس العالم للأندية.

4- لويز أدريانو:

عنصر الخبرة والخطورة معًا.. اللاعب الذي امتلك خبرات كبيرة في أوروبا من خلال اللعب مع شاختار دونيتسك لمدة 8 سنوات، شارك فيها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وانتقل للعب لمدة موسمين في آي سي ميلان، ثم ذهب إلى سبارتاك موسكو لمدة موسمين، وعاد للكرة البرازيلي في عام 2019 من خلال بوابة ناديه الحالي.

أدريانو لعب 7 مباريات في كوبا ليبرتادوريس، سجل 5 أهداف، ولعب هذا الموسم في 27 مباراة بمختلف البطولات، سجل 12 هدفًا وصنع 3، وهو اللاعب الذي يعتمد عليه ابيل فيريرا في الشق الهجومي للبطل البرازيلي.