شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يخطر الأهلي باستبعاد كهربا والشحات عن مواجهة بالميراس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً استبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا من قائمة مباراة الفريق ضد بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وكشف الأهلي عن القرار عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مُشيراً إلى أن قرار فيفا باستبعاد الشحات وكهربا جاء بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان الثنائي الشحات وكهربا اتجه نحو المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال، وصافح محمد أبو تريكة نجم وأسطورة الفريق المُعتزل، وهو الأمر المخالف لإجراءات الفقاعة الطبية التي يخضع لها الفريق.

وخضع الثنائي المصري للعزل بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.

ويلعب الأهلي الخميس المقبل مع بالميراس على المركزين الثالث والرابع، في محاولة للفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ بطل إفريقيا بعد أن حققها في مونديال اليابان عام 2006.