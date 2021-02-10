شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة لـ موسيماني قبل لقاء بالميراس: الخسارة بفارق هدف لن تسعد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق، أن التخوف الشديد الذي سيطر على بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء، أثر سلباً على أداء الفريق الأحمر أمام بايرن ميونخ، في اللقاء الذى خسره الأهلي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": كنت من أكثر الناس تأييداً لقدوم موسيماني بعد ما رأيته منه مع صن داونز، ولكن ظهرت الكثير من الفوارق بين الأهلي وبايرن ميونخ، لم يستطع موسيماني حلها على المستوى النفسي على الأقل، الهدفين اللذان استقبلهما الأهلي أظهرا أزمة كبيرة جداً، عمرو السولية بينه وبين صاحب الأسيست في الهدف الأول متر ونصف ولم يتدخل والهدف الثاني نفس القصة ليفاندو فيسكي بمفرده بعدما تركه بدر بانون.

أضاف: المشكلة التي ظهرت متكررة وليست جديدة، والتصريح الذى قاله موسيماني قبل المباراة لم يكن موفق، عندما قال أن الأهلي يلاعب أقوى فريق في العالم وأن الأهلي بعيد عنهم، طب ما أنا كنت بعيد عن إيطاليا في كأس العالم للقارات ومع ذلك فاز المنتخب مع حسن شحاتة، فوزنا على بطل العالم 2006 وهزمناه بهدف نظيف.

استكمل: الأمر مرتبط بالقدرات الفنية التي تستطيع مقارعة بايرن ميونخ وأرى أن الأهلي يمتلك هذه القدرات، رغم أن موسيماني لا يرى ذلك، الأهلي لم ينظم هجمة، واحد زي محمد شريف كان يمكن أن يجري في المساحات، وأكثر لاعب إيجابي، لماذا لم يشارك من البداية، ولم نرى إلا طاهر محمد طاهر فقط الذى حاول استغلال مساحات الدفاع.

واصل: موسيماني جاء الأهلي لكي يلعب المباريات النهائية، وأتمنى مباراة بالميراس تكون أفضل من مواجهة بايرن، خاصة وأن الفريق البرازيلي كان متوقع له الوصول للنهائي وسيرغب في مصالحة جماهيره بالمركز الثالث.

واختتم: يجب أن يتحلى موسيماني بالشجاعة وأن يكون هناك كثافة هجومية، الجماهير لن تكون سعيدة بأنك خسرت بفارق هدف أو هدفين فقط، ولكن ستسعد بالميدالية، وفي مباراة الدحيل الأولى تراجع الأهلي في الشوط الثاني أدى إلى سيطرة الفريق القطري.