شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعزل المصابين بكورونا تمهيداً لخضوعهم لمسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع الحالات السبعة المصابة بكورونا فى صفوف المقاولون العرب إلى مسحة جديدة، غداً الخميس، لتحديد موقفهم النهائى من إمكانية المشاركة مع الفريق فى مباراة دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع ذئاب الجبل وفريق بتروجت يوم السبت المقبل، وكان المقاولون قد أجرى مسحة إعادة لأربعة حالات وجاءت نتيجتهم سلبية بخلاف السبع إصابات الأخيرة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق بتروجت فى مباراة دور الـ32 من كأس مصر والتى يستضيفها استاد السلام يوم السبت المقبل، وذلك بعد تأجيل مباراته مع الجونة والتى كان من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن الموعد الجديد لمباراة المقاولون والجونة، والتى تم تأجيلها بعد ظهور 5 إصابات بين لاعبى الفريق بكورونا بالإضافة إلى حالتين بالجهاز الإدارى، لتقرر الجبلاية تأجيل اللقاء، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة حتى يوم 21 فبراير الجارى، بعد ظهور 7 إصابات من بينهم 5 لاعبين، وكان لدينا أربع حالات أخرى خضعت لمسحة إعادة لكن نتيجتها جاءت سلبية".

من جانبه، أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة فى نادى المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2، إن الجزيري سيفيد الزمالك، وسيظهر مستواه كلما شارك فى المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.

وكشف محمد رشوان، محامى ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار لاعبو الأهلى السابقين، السبب فى مقاضاة رضا عبد العال لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق، وأكد المحامى رشوان فى مداخلة هاتفية أنه تقدم ببلاغات للنائب العام وشكوى للهيئة الوطنية للإعلام بطلب منع رضا عبد العال من الظهور الإعلامى لتجنب حدوث فتن بين جماهير الأهلى والزمالك.

وتعرض المقاولون للهزيمة السابعة منذ بداية الدورى الجارى عقب خسارته الأخيرة أمام النادى المصرى بهدف نظيف، وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 11، بعد خوض 12 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.