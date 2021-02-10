شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو عن جرأة لاعبي الأهلي في مباراة بايرن 2012 : كان معانا بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، عن سر المباراة القوية التي خاضها لاعبو القلعة الحمراء أمام بايرن ميونخ في وقت سابق، قبل أن يخسروا بهدفين مقابل هدف، وقال إينو في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": لاعبو الأهلي قدموا أداء جيد أمام البايرن وواجهوا أقوى نادي في العالم، ولكن كان هناك خوف زائد، شاركت في مباراة بايرن ميونخ الأولى وهو فريق ثقيل ولكن لم نكن نشعر بهذا الخوف الذى ظهر على لاعبي الأهلي في تلك المباراة، لأن الفريق كان كله نجوم وكان معانا بركات، لكن الجيل الحالي يشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية وهذه خضة في حد ذاتها.

أضاف: الخضة انتهت بمباراة البايرن، وأتمنى التوفيق للفريق في المباريات المقبلة، ولدينا لقاء قوي أمام بالميراس البرازيلي، خاصة أنه كان مرشح للصول إلى النهائي وسيسعى للحصول على المركز الثالث، وجماهير الأهلي من أجمل مشاهد البطولة وأتمنى أن نعود بالميدالية.

وعن ترشيحه لأفضل لاعبي الوسط للانضمام إلى صفوف المنتخب قال إينو: طارق حامد يسير بخطى ثابتة ولديه خبرات دولية كبيرة، حمدي فتحي أيضاً اكتسب خبرات كثيرة ويلعب أساسي في الأهلي، وطارق وحمدي فتحي سيكون لهما الأولوية مع المنتخب، وكنت أرى خروج أكرم من الأهلي قرار خاطئ، ولكن بعد أدائه مع الجونة قرر موسيماني عودته.

واختتم: أكرم توفيق يشارك على فترات وفي عدة مراكز ولكن سنه ما زال صغيراً وهو المستقبل في المنتخب.

وفي وقت سابق استعاد إيفيكا أوليتش نجم بايرن ميونخ السابق ذكريات المباراة الودية التى جمعت الفريقين في عام 2012، وانتهت بفوز العملاق الأوروبي بهدفين مقابل هدف، وقال أوليتش في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أتذكر جيداً مواجهة الأهلي في 2012، كنت نزلت بديلاً ، وسجلت هدف في الدقيقة 30 وهدف أخر في الدقيقة 90، وكانت خطأ من حارس المرمى الكرة سقطت من يده، وكان الفريق الذى أمامنا يلعب بطريقة مميزة.