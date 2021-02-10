شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب :كورونا تحدد وديتي المنتخب الأوليمبي في مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب موقف فيروس كورونا من أجل الاتفاق علي وديتين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس ويبدأ يوم 22 ، حيث أكد شوقي غريب أن منع السفر في بعض الدول و تحديدا أوروبا يمنع المنتخب الأوليمبي من الاتفاق النهائي علي خوض وديات، مؤكدا أنه ما زال هناك مفاوضات مع أكثر من منتخب للوصول إلي أفضل الحلول.

تابع غريب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن من ضمن الحلول أيضا لعب وديتين داخل مصر خلال شهر مارس وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

في سياق متصل ،أرسل مسئولو منتخب مصر الأوليمبي خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- يخطرهم فيها باختيار المنتخب للون الأحمر والأبيض لقمصان الفريق خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021.

كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاختيار الأول بالنسبه له فى قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى 2021.

وقال شوقى غريب لـ ”الخليج 365”، إن صلاح هو الاختيار الأول للمنتخب فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث تنص اللوائح على أحقية المنتخب الأولمبى فى ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاما للمشاركة فى الأولمبياد، وأن صلاح الاختيار الأول، وبعده سيتم تحديد اللاعبين الآخرين بناء على احتياجات المنتخب.