شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كل 72 ساعة فى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كل 72 ساعة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر أبريل المقبل.

وقال الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"،إن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى.

كما تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر الشهر الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وقال الحسينى إن الاتحاد الدولى سيبدأ تلقى المشاركات من الدول بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 1000 لاعب أو أكثر.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شهد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الاتحاد الدولى للسلاح برئاسة ناتاليا رودريجيز، وبحضور نوفاك برڤيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى، وعبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح.

وتناول الاجتماع كل استعدادات بطولة العالم للسلاح خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 80 دولة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر إستضافت بطولة العالم لكرة اليد رجال، وهى أكبر تجمع رياضى عالمى منذ جائحة كورونا، وهى أكبر بطولة عالم حيث يشارك بها 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى نجاح الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والتى يتم تطبيقها فى البطولة بإجراءات صارمة دون خلل، ويعد نموذجا للعالم فى إقامة البطولات الرياضية التى يمكن إقامتها مستقبلاً فى ظل الجائحة.

وأوضح أشرف صبحى أن كل التجهيزات من منشآت رياضية، وفنادق واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة فى بطولة العالم للسلاح فى أتم جاهزية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التى تقام على أرض مصر، وأن الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر فى مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية نظراً لما يتوفر فيها معايير واشتراطات عالمية على أعلى مستوى.