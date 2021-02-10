شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة الذهبية ميار شريف تواصل التحدى فى عالم التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ميار شريف لاعبة التنس المصرية التحدى فى عالم اللعبة، حيث تسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى بطولة أستراليا المفتوحة التى تشارك فيها حاليا، بعدما نجحت فى حفر اسمها وتسليط الضوء على خطواتها بعد التألق فى رولان جاروس.

وتسعى ميار شريف إلى تحقيق الفوز فى مواجهة الدور الثانى ببطولة أستراليا المفتوحة عندما تلتقى غدا مع لاعبة سلوفينيا كايا جوفان، بعد الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوى باكيه 2\0 خلال مباراة الدور الأول، وكانت المجموعة الثانية التى انتهت بفوز ميار 7\5 فى قمة الإثارة والندية بين اللاعبتين، حتى تعادلا 4\4 ، ثم 5\5 ، بعد نهاية الشوط العاشر ، حتى استطاعت لاعبة المنتخب المصرى من كسر إرسال منافستها الفرنسية لتفوز في الشوط السادس، لتسيطر على المجموعة، وتفوز وتحسم اللقاء لصالحها.

وبذلك تكون ميار شريف أول مصرية تفوز بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، وأول مصرية فى التاريخ تحقق فوزًا فى أحد بطولات الجراند سلام للتنس بالدور الرئيسى.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وشاركت ميار شريف فى بطولة التنس المصرى باسم النادى الأهلى بعد عودتها من أمريكا الفترة الماضية.

وكانت ميار شريف نجحت في الفوز على الأمريكية غريس مين بنتيجة مجموعتين لمجموعة "6-3، 6-2، 6-1" والتأهل للدور النهائى الثالث وتأهلت ميار شريف من قبل للدور الثاني من التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تجاوز اليابانية أكيكو أوماي في الدور الأول للتصفيات، وحققت ميار شريف فوزاً كاسحاً على اليابانية أكيكو اوماي، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1).