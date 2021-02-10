شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى عن صورته مع بوفون والشناوى مع نوير: التاريخ يعيد نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى الأسبق، نشر صورته مع الحارس الإيطالى العملاق جانلويجى بوفون، عقب نهاية مباراة مصر وإيطاليا فى بطولة كأس القارات عام 2009، مع صورة حارس الأهلى محمد الشناوى، مع العملاق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألمانى، قائلا إن التاريخ يعيد نفسه، مشيدا بحراسة المرمى فى مصر والنادى الأهلى على مر العصور.



الحضرى وبوفون

ونشر الحضرى، الصورتين عبر حسابه على تويتر: "التاريخ يعيد نفسه.. هكذا هى حراسة مرمى مصر والنادى الأهلى على مر العصور".





وكان العملاق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألمانى، قام بمتابعة حساب النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بعد مباراة الفريقين، مساء الاثنين الماضى، التى انتهت بفوز البافارى بهدفين مقابل لاشئ، وتأهل الفريق الألمانى إلى كأس العالم للأندية.



الشناوى ونوير

ولقى أداء النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، إشادة كبيرة قبل وبعد المباراة التى جمعت الأهلى ببايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية والتى انتهت بهدفين للبايرن، وانتشرت صور جمعت محمد الشناوى ونوير حارس البايرن عقب المباراة، نشرها مانويل نوير حارس بايرن ميونخ على حالته الخاصة بموقع انستجرام، ثم تناقلت الصورة على السوشيال ميديا فى العالم ولقت تفاعلا كبيرا يشيد بقدرات حارسى البايرن والأهلى.



