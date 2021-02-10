رئيس المقاصة بعد استقالته: تحت أمر النادي في أي وقت.. وصفقة "جلال" الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة السابق، أنه تحت أمر الفريق الفيومي في أي وقت، مضيفًا أن تعاقده مع إيهاب جلال لإدارة المهمة الفنية للفريق من أفضل الصفقات التي أبرمها طوال مشواره.

وسبق وأعلن محمد عبد السلام في تصريحات ليلا كورة، تمسكه بقرار استقالته من رئاسة النادي، مشيرً إلى أنه يرغب في السماح للإدارة الجديدة بالعمل بحرية دون أي قيود.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، تحدث عبدالسلام عن قرار استقالته وقال: "هناك راعي جديد، يرغب في التحكم بحرية في كل الأمور، ذوقيًا كان علي الانسحاب".

وأضاف: "هناك فارق بين الراعي الذي يدفع الأموال فقط ولا يتدخل في الأمور الإدارية والمالية، وبين المستثمر المتواجد بشكل مستمر ويتدخل في التعاقد مع لاعبين وبيع آخرين".

وتابع: "عقدنا جلسة منذ شهرين وأعلنت رغبتي في الانسحاب لأنني شعرت وقتها أنه من الأفضل إفساح المجال للراعي للتحكم وفقا لما يتراءى له".

وواصل: "أنا تحت أمر النادي في أي وقت، ولن أتأخر عن دعم الفريق، العلاقة بيننا طيبة ولا يشوبها شائبة".

وعن ارتباط اسم إيهاب جلال (مدرب الفريق) بتدريب بيراميدز، قال: "أعتقد أن جلال سيكمل عقده مع النادي، ولن يرحل قبل نهاية الموسم".

وبسؤاله عن أفضل الصفقات التي أبرمها للنادي، قال: "بالتأكيد التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب النادي في الولاية الأولى، أما بالنسبة للاعبين فهناك إريك تراوري، جون أنطوي، ميدو جابر، أحمد الشيخ، هشام محمد وغيرهم."