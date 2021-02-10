"من المحتمل رحيله".. تقارير تكشف مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح نجم ليفربول من المرجح أن يغادر ملعب "الآنفيلد" عقب نهاية الموسم الحالي.

ويعاني ليفربول في الفترة الأخيرة على مستوى النتائج الأمر الذي جعل يورجن كلوب يبدأ البحث في تجديد دماء الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "TALK SPORT"، أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بمقابل مادي كبير الأمر الذي سيجعل كلوب يستخدم هذه الأموال في ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح يبحث عن تجربة جديدة بعد مشواره الرائع بقميص ليفربول حتى الآن منذ انضمامه من صفوف روما في صيف 2017.

واستطاع صلاح في أول موسمين مع ليفربول أن يحقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما يمتلك "مو" نفس الفرصة من خلال تحقيق نفس الجائزة في الموسم الحالي حيث يتصدر الترتيب بـ16 هدفًا بعد مرور 23 جولة.

أما على صعيد الألقاب الجماعية فحقق صاحب الـ28 عامًا أربعة ألقاب أهمها الفوز بلقب بريميرليج ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن صلاح خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية عبّر عن رغبته في الانتقال للدوري الإسباني واللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة.