"لديه أسوأ ذكرى مع الأهلي".. من هو حكم مواجهة بالميراس في المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعيين الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

عادةً لا يقوم الاتحاد الدولي بتعيين حكم من دولة تنتمي لنفس قارة أحد الفريقين المتباريين، إلا أنه تغاضى عن العُرف المعتاد من جانبه في هذه المواجهة، في ظل تواجد نداي والأهلي من القارة الأفريقية.

ونظرًا لكونه من القارة الأفريقية، فإن نداي سبق له إدارة عدد من مباريات الأندية والمنتخبات المصرية خلال السنوات الماضية، منذ أن بدأ مسيرته التحكيمية الدولية عام 2015.

الحكم السنغالي سبق له إدارة مباراتين للنادي الأهلي من قبل، كان أولهما عندما التقى مع سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا في فبراير 2019، في لقاء انتهى بتفوق الأحمر بخمسة أهداف نظيفة.

وبعد قرابة شهرين فقط من تلك المباراة، ظهر نداي في مواجهة الفريق ضد صنداونز الجنوب أفريقي في نفس البطولة، في مواجهة لا تنسى للقلعة الحمراء والتي حملت نتيجتها هزيمة بخمسة أهداف نظيفة.

الحكم السنغالي أدار في هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا أربعة مباريات، منهم اثنتان للأهلي، وثالثة ظهر خلالها مع الإسماعيلي الذي تعادل خلالها مع مازيمبي الكونغولي بهدف لكل فريق.

وفي النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا، أدار نداي أربعة مباريات منها مواجهتان للزمالك، انتهت الأولى بتعادله السلبي مع مازيمبي، بينما تفوق في الثانية على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لواحد في الدور قبل النهائي.

كما سبق لنداي أن أدار مواجهة لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، والتي شهدت تفوق الفراعنة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وظهر الحكم السنغالي في لقاء آخر للفراعنة كان عام 2019 ضمن مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، عندما تفوق الفريق على النيجر بستة أهداف نظيفة في استاد برج العرب بالإسكندرية.