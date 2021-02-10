السنغالي نداي يدير مباراة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما أعلنه فيفا، فإن نداي سيكون حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه جابرييل كامارا، والحاجي سامبا، على أن يكون الجواتيمالي ماريو سكوبار حكما رابعا (الذي أدار مواجهة الأهلي والدحيل).

كما قررت اللجنة تعيين الكندي داريو فيشر لتقنية الفيديو ويعاونه المغربي رضوان جيد خلال مواجهة الفريقين بالبطولة.

وسيلتقي الأهلي مع بالميراس في تمام الخامسة مساء غدًا الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب المدينة التعليمية لتحديد صاحب المركز الثالث من كأس العالم للأندية.