الأهلي يرتدي زيه الأساسي أمام بالميراس بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، عن ارتداء بطل أفريقيا زيه الأساسي (القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء).

ويلتقي الفريقان في تمام الخامسة مساء غد الخميس على ملعب المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

وعُقد الاجتماع الفني صباح اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على إنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلي ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، على أن يتم تسليم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ90 دقيقة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.