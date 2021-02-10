الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لبالميراس.. ومحاضرة فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي غدًا الخميس في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الخامسة مساء على ملعب المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم؛ استعدادا لمواجهة بالميراس، وستشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس البرازيلي من خلال عرض مجموعة من لقطات الفيديو المجموعة لمباريات الفريق البرازيلي، بالإضافة إلى الاستقرار على خطة اللعب.

وتقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس عقب مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي والتي خسرها الأحمر بنتيجة 2-0.

جدير بالذكر أن الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على الدحيل القطري -مستضيف البطولة- بهدف دون رد سجله حسين الشحات، ثم الخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين سجلهما البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.