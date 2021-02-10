الامارات | الأهلي المصري يعاقب الشحات وكهربا و"فيفا" يحرمهما من مباراة بالميراس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعاقب الشحات وكهربا و"فيفا" يحرمهما من مباراة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن تلقي بعثة النادي في الدوحة إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بحرمان نجميه حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقررة الخميس، بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الصحية الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ التي انتهت لمصلحة الأخير بهدفين نظيفين.

وعلى الرغم من سلبية مسحة كورونا لثنائي الأهلي امة الفريق، إلا أن الاتحاد الدولي أشار إلى عدم التزام الشحات وكهربا في الإجراءات الوقائية خلال مباراة بايرن ميونيخ، إذ خرج كل منهما من غرفة الفريق وذلك مخالف لتعليمات اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بضرورة التزام كل الفرق ومنها الأهلي "بطل إفريقيا" في عملية الدخول والخروج من غرفة اللاعبين وفقاً للشروط والضوابط.

وأوضح النادي أن "فيفا" يحظر خلال مونديال الأندية تعامل اللاعبين والأجهزة الفنية مع أي عنصر خارج معسكر البطولة ضمن البروتوكول الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وقت قام الشحات وكهربا أيضاً بمصافحة جماهير خارج "الفقاعة الصحية" تواجدوا على المدرجات.

من جهتها، قالت قناة "صدى البلد" المصرية أن الأهلي قرر إيقاع عقوبة مغلظة على الشحات وكهربا، موضحة أن "إدارة الأهلي مستاءة بشدة من الثنائي، وعدم قبول اعتذارهما مع حرمانهما من المشاركة بتدريبات الفريق في حال جاءت نتيجة مسحتهما الطبية سلبية، مع خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب".

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