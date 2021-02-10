شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن حكم مباراة الأهلي وبالميراس على برونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة لقاء الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء غد الخميس، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وجاء اختيار فيفا كالتالي:

الحكم ماجيتي نداي «السنغال»، ويعاونه جبريل كامارا «السنغال» والحاج سامبا «السنغال»، وماريو إسكوبار «جواتيمالا» حكما رابعا، وحكم الفيديو درو فيشر «كندا» ويساعده رضوان جيد «المغرب».