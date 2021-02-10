شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشل» يقود جاز لمواصلة انتصاراته بدوري السلة الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كاد دونوفان ميتشل أن يسجل ثلاثة أرقام مزدوجة، لأول مرة في مسيرته، إذ أحرز 27 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليقود يوتا جاز للفوز (103-95) على إنديانا بيسرز، في دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، الليلة الماضية. وحقق جاز بذلك انتصاره الرابع على التوالى، والـ15 في آخر 16 مباراة. وسجل رودى جوبير 16 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة، ليتوج جاز بسلسلة من ثلاث مباريات بلا هزيمة، في أربعة أيام بالقسم الشرقى، بدأت بانتصارين متتاليين في أتلانتا وتشارلوت.

ولم يقدم بويان بوجدانوفيتش، لاعب جاز، مباراة جيدة، لكنه نجح رغم ذلك في تسجيل 18 نقطة، كما استحوذ على خمس كرات مرتدة، أمام فريقه السابق.

وأضاف جوردان كلاركسون 17 نقطة، في مشاركته كبديل، وسجل جو إنجليس سبع نقاط، واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ليعوض غياب مايك كونلى بسبب الإصابة.

وفى مباريات أخرى، أحرز جيمى باتلر ثمانى نقاط في الربع الأخير، وسجل التصويبة التي كسرت التعادل، قبل أربع دقائق و18 ثانية على النهاية، ليقود ميامى هيت للفوز 109-103 على نيويورك نيكس. وفاز تشارلوت هورنتس 119-97 على واشنطن ويزاردز، بعد أن سجل تيرى روزير وجوردون هايوارد 51 نقطة معًا.

وتغلب فينكس صنز 100-91 على بوسطن سيلتيكس، بعد أداء هجومى متوازن بقيادة ميكال بريدجز، الذي سجل 19 نقطة.

وأحرز دى آرون فوكس عشر نقاط، من بين 36 له خلال اللقاء، في آخر خمس دقائق و16 ثانية، ليساهم في فوز سكرامنتو كينجز 113-110 على لوس أنجليس كليبرز.

وأضاف بادى هيلد 22 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة مع كينجز، الذي فاز بسبع من مبارياته الثمانى الأخيرة.