شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد التحقيق مع كهربا والشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة بعثة النادي في قطر، تأجيل التحقيق مع الثنائى حسين الشحات ومحمود كهربا، بعد اختراقهما الحظر المفروض من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية على لاعبى الفرق المشاركة في البطولة.

وفضل الخطيب فتح التحقيق مع اللاعبين عقب عودة البعثة من قطر، وانتهاء المشاركة في المونديال وذلك بداعى الحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق الذي يستعد لمواجهة بالميراس بطل البرازيل غدا الخميس على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتلقت البعثة صدمة بعد قرار فيفا بحرمان لاعبي الأهلى من المشاركة في المباراة الأخيرة للفريق، بسبب خرق الحظر المفروض على الفرق، وتم عزل اللاعبين في غرفة بعيدا عن البعثة لمدة 24 ساعة لحين ظهور نتيجة المسحة التي خضعا لها للتأكد من سلامتهما وعدم إصابتهما بكورونا.