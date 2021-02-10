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موعد مران الأهلي الختامي استعدادًا لمواجهة بالميراس

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء، موعدا لخوض المران الختامي للفريق، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي، مساء غد الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ومنح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الثلاثاء، عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني، أمس الأول.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس، مساء غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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