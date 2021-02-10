شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «كهربا يبحث عن اللقطة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ثنائي فريق النادي الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات، بعد تعرضهما للإيقاف من قبل «فيفا» عقب مصافحة محمد أبوتريكة بعد مباراة فريقهما أمام بارين ميونخ في كأس العالم للأندية وعدم التزامهما بإجراءات الفقاعة الطبية.

وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار: «لا أستطيع اللوم على أبوتريكة بسبب عقوبة كهربا والشحات، اللوم الحقيقي على اللاعبين الذين بحثوا عن اللقطة».

وأضاف: «موقف حسين الشحات وكهربا بعد مباراة البايرن انعدام مسؤولية وأفقد الأهلي اثنين من أهم لاعبيه في مباراة بالميراس».

وأنهى: «كهربا لاعب مميز ولكنه يبحث دائماً عن اللقطة بعيداً عن الملعب».