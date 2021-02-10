شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابي» يتهرب من الإجابة على سؤال عن موعد تجديد عقده برسالة طريفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تهرب كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، من الإجابة على سؤال بشأن إمكانية تمديد تعاقده مع النادى الباريسى.

ووجه «مبابي» رسالة تضامن مع قناة «تيليفوت» التي ستتوقف عن بث مباريات الدورى الفرنسى في الفترة القادمة، بسبب خلاف بين الشبكة الناقلة لليج وان، ورابطة الدورى الفرنسى.

وعلق الممثل الكوميدى الفرنسى بول دى سان سيرنين، على رسالة «مبابى» بقوله: «ما قلته هراء لطيف، ولكن متى تمدد تعاقدك؟».

ورد «مبابي» على الممثل الفرنسي: «أنت.. لن أفتقدك بعد توقف بث القناة».

وينتهى تعاقد المهاجم الفرنسى الواعد مع ناديه بنهاية الموسم المقبل في صيف 2022، علمًا بأنه انضم لصفوف البى إس جى في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وارتبط اسم كيليان مبابى بالانتقال إلى عدة أندية، أبرزها ريال مدريد وليفربول.

على جانب آخر، يرى ماورو إيكاردى، مهاجم باريس سان جيرمان، أن مواجهة فريقه لمرسيليا كانت صعبة، مؤكدًا على أن هدفه هو مساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات.

وقال «إيكاردي» عقب المباراة: «كان فوزا مهما لأنه في مباراة ديربى ضد فريق مرسيليا».

وأضاف، في تصريحات لشبكة «بى إن سبورتس» عن اللقاء: «كنا نعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة، لكننا حققنا الفوز».

وعن طريقة تسجيله هدفه، قال: «الكرة جاءت بطريقة جيدة وكنت متمركزا في المكان المناسب ووضعتها في الشباك».

وأتم: «لكن الأهم أننى ساعدت فريقى لتحقيق الانتصار».

وسجل «إيكاردي» 5 أهداف وصنع 5 خلال 11 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

الانتصار رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 51، يحتل بها المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر بـ 54 نقطة.

فيما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 33 في المركز التاسع.