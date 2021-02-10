شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يفتح النار على اتحاد الكرة بعد بيان تهنئة الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، استيائه من موقف اتحاد الكرة المصري بعد إصدار بيان لتهنئة النادي الأهلي على أدائه رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«عندما أحرجنا البرازيل بكأس العالم للقارات لم يخرج بيان من اتحاد الكرة لتهنئة المنتخب المصري لأننا خسرنا المباراة في النهاية، فأي رسالة يريد أن يوصلها اتحاد الكرة عقب تهنئته للأهلي بعد الهزيمة من بايرن ميونيخ؟».

وأكمل:«أول مرة في حياتي أري بيان تهنئة من اتحاد كرة لفريق خسر في بطولة، أي عقل يقول إن اتحاد الكرة يصدر بيان تهنئة للنادي الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ،لقد أعدتمونا 30 عاماً للخلف».

وأتم:«خروج بيان رسمي من اتحاد الكرة المصري بتهنئة النادي الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ كوميدي، ده عمره ما حصل في الكورة، ولا حتي في موزمبيق».