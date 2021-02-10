شكرا لقرائتكم خبر عن «تيم» يسحق «كوكوشكين» فى «أستراليا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاوز النمساوى دومينيك تيم تراجعه في البداية، وهزم منافسه ميخائيل كوكوشكين بثلاث مجموعات متتالية، بواقع (7-6 و6-2 و6-3)، ليصعد إلى الدور الثانى في منافسات فردى الرجال، ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفى ملعب رود ليفر، تعرض تيم، المصنف الثالث، لكسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى.

واضطر لبذل جهد كبير، من أجل إنقاذ نقطة حسم المجموعة، بينما كان متأخرا 6-5، قبل أن ينجح في التفوق على المنافس القادم من كازاخستان، وحسم المجموعة لصالحه.

وبعد ذلك، استعاد تيم إيقاعه، وسريعا فاز بالمجموعتين التاليتين، وأنهى المباراة بكسر إرسال كوكوشكين، بواقع 50-0.

في نفس السياق، استهلت الأمريكية غير المصنفة، برناردا بيرا، مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بطريقة رائعة، حيث سحقت أنجليك كيربر، الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بنتيجة 6-0 و6-4، لتتأهل إلى الدور الثانى.

كما بدأت مواطنتها فينوس وليامز، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة في 2003 و2017، مسيرتها بقوة على ملعب مارجريت كورت، وتأهلت للدور الثانى بفوزها 7-5 و6-2 على كيرستن فليبكنز.

ودخلت كيربر، بطلة أستراليا المفتوحة في 2016، أول مواجهة ضد بيرا، وهى مرشحة للانتصار، لكنها فازت بثمانى نقاط فقط، في طريقها لخسارة المجموعة الأولى خلال 18 دقيقة.

وكسرت بيرا إرسال، المصنفة 23، في بداية المجموعة الثانية، لتتقدم 3-0، قبل أن تفوز كيربر أخيرا بأول أشواطها، بعدما كسرت إرسال منافستها الأمريكية.