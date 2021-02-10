شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يكشف طموحاته مع «تشيلسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى لفريق تشيلسى، بلاعبيه عقب الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «برامول لين»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، ليحقق البلوز انتصاره الثالث على التوالى. وقال توخيل، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «بقينا إيجابيين طوال الوقت مع بعض اللحظات الصعبة للتغلب عليها، الفوز كان مستحقا بشكل عام سعيد بذلك؛ لأن هذه الانتصارات تبنى الثقة، ومن الأسهل دائمًا المُضى قُدمًا بعد الانتصار». وأضاف: «ضد شيفيلد أنت تعرف ما ينتظرك، وصلنا إليهم في فبراير وتشعر وكأنها مباراة في الكأس عندما تصل إلى هنا، ضد فريق ملىء بالطاقة ومباشر وقوى بدنيًا للغاية، عليك أن تقبل أنه ليست كل اللحظات سهلة في المباراة».

وتابع: «كانت لدينا بعض اللحظات، حيث كان يمكننا التحكم بالمباراة في وسط الملعب، ولكن وجدنا أنفسنا تحت الضغط، خسرنا بعض الكرات السهلة أيضًا، كان من الصعب التغلب عليهم في أول 10-15 دقيقة، لأنهم بدأوا بشجاعة كبيرة، وكنا محظوظين بالحصول على ركلة الجزاء».

وعن تيمو فيرنر، قال توخيل: «عندما يلعب بهذه الطريقة ستأتى الأهداف، أنا سعيد بما قام به، لقد ساهم بالهدف الحاسم ضد توتنهام والليلة، وبالهدف الأول اليوم قام بصناعة رائعة، ستأتى الأهداف إذا استمر هكذا».

وقال توخيل عن استقبال أول هدف تحت قيادته لتشيلسى: «الخصم لم يسجل في مرمانا، لقد فعلنا ذلك بأنفسنا، افتقرنا إلى التركيز والتواصل في تلك اللحظة، لا ينبغى أن يحدث ذلك، ولكنه حدث، علينا قبول الأخطاء». وقال عن تجربته في البريميرليج حتى الآن مع تشيلسى: «نوع كرة القدم بدنى وقوى وهناك الكثير من الجودة والمباريات لا تتوقف أبدًا، ومن الصعب ضمان أي مباراة».

وأضاف: «كنا محظوظين في البداية بعدم استقبال هدف، لم نكن عدوانيين بما فيه الكفاية، لكن بعد ذلك تريد أن تخرج بشباك نظيفة.. عادة لا يجب أن يحدث ذلك بين حارس المرمى والمدافع، ولكن الأخطاء تحدث، ردة الفعل كانت جيدة».

وعن الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، قال توخيل: «هل سيساعدنا الحديث عن ذلك؟ نحن قريبون من المكان الذي نريد أن نكون فيه ونحاول بأقصى ما لدينا للوصول إليه، لقد أوضحنا ذلك عندما بدأنا.. نحن نطارد الفرق التي أمامنا، لكننا لا نستطيع التحكم بكل شىء».