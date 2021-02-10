شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير للهلال وتعادل متأخر للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

قاد الفرنسي بافيتيمتي غوميز فريقه الهلال السعودي، لتحقيق فوز عريض على مضيفه العين بخمسة أهداف نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الفوز في وقته بعد سلسلة من النتائج السلبية، كما أعاد «إعصار» الهلال في شباك العين «الزعيم» إلى الواجهة مجدداً.

وأحرز غوميز الذي تراجع معدل أهدافه أيضاً في المباريات الأخيرة 4 أهداف «سوبر هاتريك» منها ثلاثة أهداف من نقطة الجزاء، ليقفز إلى صدارة الهدافين برصيد 12 هدفاً ويصبح اللاعب الثاني في الدوري الذي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بعد كريم البركاوي مهاجم الرائد.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة متقدماً للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث.

سجل غوميز هدفين من أهدافه الأربعة في الشوط الأول عن طريق ضربات جزاء بعد العودة للتقنية في الدقائق «9 و45+5» وعاد في الدقيقة 57 ليسجل الهدف الثالث من نفس الطريقة قبل أن يختتم رباعيته في الدقيقة 78 مستغلاً عرضية البديل صالح الشهري، واختتم سالم الدوسري الأهداف الخمسة في الدقيقة 94.

وسيواجه الأزرق مضيفه ضمك السبت المقبل في الجولة 18 بينما يلتقي العين مع الفتح.

ورفض النصر الخسارة أمام الفتح وادرك التعادل 1-1 في الرمق الأخير في لقاء مؤجل ايضاً.

تقدم الفتح بهدف سجله علي الحسن بالخطأ في مرماه (89) وأدرك النصر التعادل عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله (90+7 من ركلة جزاء).

وبهذا التعادل رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر بينما رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس.

وقال مدافع فريق النصر علي لاجامي "النقطة افضل من لاشيء لكنها لم تكن طموحنا وكان هدفنا الفوز للوصول للمراكز الثلاثة الأولى".

وتابع "اضعنا العديد من الفرص وكان بامكاننا الفوز لكن لم يحالفنا الحظ ".