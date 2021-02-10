شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرد على رسائل الدعم بعد مباراة بايرن: "هذا يعنى لى الكثير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على الرسائل الداعمة له على موقع "تويتر" عقب هزيمة فريقه أمام بايرن ميونخ، بهدفين مقابل لا شىء، ونشر موسيمانى مقطع فيديو يظهر فيه بعض التغريدات التي دعمتة عقب مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية.



موسيمانى

وعلق موسيماني، على الفيديو، قائلا: "يا له من شرف وخبرة بالمشاركة فى كأس العالم للأندية مع فريقى الأهلي .. شكرا لكم على دعمكم من جميع أنحاء العالم .. هذا يعني الكثير بالنسبة لي".

ويعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية التى خسرها الأهلى بثنائية نظيفة، خاصة فى فقدان الكرة بسهولة وعدم التحكم فى رتم المباراة والتى استحوذ عليها بطل أوروبا وكذلك الأخطاء فى التمريرات وعدم السيطرة على الكرة الثانية التى ترتد من دفاعه ويستغلها لاعبي الفريق المنافس، ويتطلع موسيماني لعلاج هذه الأخطاء خلال محاضراته مع لاعبي الفريق في مران اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة بالميراس البرازيلي غداً في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وأكد موسيمانى أن فريق النادي الأهلي لعب مباراة جيدة أمام فريق جيد، قائلا: "ربما استحوذوا على الكرة لكن كان علينا الحصول على الكرة وكان علينا استخدام الخيارات الأفضل وأن نعمل على الهجوم المعاكس ولكنه فريق كبير واستحوذ على الكرة، كان من الممكن الحصول على ركنية أو مخالفة، وكان علينا أن يكون رد الفعل أفضل من ذلك".