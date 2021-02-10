شكرا لقرائتكم خبر عن إذن مكتوب وراء رحلة فرجانى ساسى السريعة إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى مسقط رأسه بتونس، خلال الأيام الماضية، مستغلا غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، نظرا لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة غزل المحلة، ليتم إيقافه مباراة.

قبل السفر إلى تونس عرض فرجاني ساسي سفر محمد سامى لاعب غزل المحلة للعلاج خارج مصر على نفقته الخاصة بعدما تسبب فى إصابته خلال مباراة الزمالك والمحلة وهو ما أدى لطرده وتعرضه للإيقاف.

ونظرا لموقف فرجانى ساسى النبيل مع لاعب المحلة، رفض اتحاد الكرة فرض عقوبة كبيرة على اللاعب واكتفى بإيقافه لمدة مباراة واحدة فقط.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن سفر فرجاني ساسي إلى تونس، جاء بعد حصول اللاعب على إذن مكتوب من جهاز الكرة بالقلعة البيضاء، وهو ما اشترط مسئولو النادي حدوثه ليسافر أي لاعب خارج القاهرة، بعدما شهدت الفترة الماضية، سفر بعض اللاعبين وتأكيداهم الحصول على أذن شفوي ليقرر جهاز الكرة ضرورة الحصول على أذن كتابي قبل السفر.

وقرر جهاز الكرة بالزمالك معاقبة بعض اللاعبين مؤخرا بسبب الظهور الإعلامي أو السفر خارج البلاد بدون الحصول على أذن مسبق.

وانتظم فرجاني ساسي في مران الزمالك الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه في مباراة مولودية الجزائر والذين غابوا عن آخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري، حيث غاب فرجاني ساسي للإيقاف وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية عقب الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لإراحته.