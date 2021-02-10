شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم مقاتل الأهلاوية يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الأربعاء، ياسر إبراهيم نجم النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ28 فهو من مواليد 10 فبراير 1993، وعانى دفاع الأهلى الأمرين مع اعتزال وائل جمعة ومن بعده رحيل أحمد حجازى إلى إنجلترا، لكن ياسر إبراهيم يثبت يوما بعد يوم أنه خير خلف لحمل لواء الدفاع الأحمر وبناء دفاع قوي وصلب من حوله لمميزاته الشخصية والفنية التي تظهر في كل مناسبة.

ويتميز ياسر إبراهيم بعدة مميزات جيدة يحتاج إليها أى مدير فنى مثل السرعة والقوة الجسدية والطول والدقة فى تنفيذ الضربات الثابتة وضربات الرأس.

بدأ ياسر إبراهيم مسيرته الكروية بقطاع الناشئين مع نادي الزمالك، وفي موسم 2013-2014 تم تصعيده للفريق الأول ليشارك مع الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر مرتين، موسمي 2013 و 2014.

انتقل ياسر إبراهيم لنادي سموحة في يناير 2015 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بناءً على طلب حلمي طولان المدير الفني لسموحة وقتها ، وبعد ظهور إبراهيم بشكل جيد مع سموحة وحجزه مكانًا أساسيا مع الفريق، وافق الزمالك على طلب سموجة بمد إعارته لموسم آخر في يوليو 2015، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض بالمجان لعدم الحاجة إلى جهوده ويصبح من حق الفريق السكندري ، الذي حصل على خدماته على سبيل البيع النهائي ومع تألقه تلقى عرضاً من الاهلى ليرحب اللاعب على الفور.

وانضم ياسر إبراهيم للأهلى فى يناير عام 2019 فى صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه، ومع بداية رحلته مع المارد الأحمر وجد صعوبة فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى إبان وجود السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً للأهلى إلا أن اللاعب لم ييأس وعاد من دكة البدلاء ليقدم أداء مميز دفعه للعودة للتشكيل الاساسى بقوة ليساهم مع زملاؤه في حصد الثلاثية التاريخية للأهلى بالموسم الأخير بعد التتويج بالدوري والكأس ودورى الأبطال الأفريقى والتأهل لمونديال الأندية.

وإجمالا حصد ياسر إبراهيم مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر خمس بطولات وشارك في مباريات كبيرة على رأسها نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل".