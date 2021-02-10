شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة ميار شريف أمام السلوفينية كايا جوفان فى أستراليا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى ميار شريف لاعبة التنس المصرية مع نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة فى السادسة والنصف صباح غد الخميس، بعد نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدور الأول.

ونجحت ميار شريف فى الصعود للدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوى باكيه 2\0 خلال مباراة الدور الأول، وكانت المجموعة الثانية التى انتهت بفوز ميار 7\5 فى قمة الإثارة والندية بين اللاعبتين، حتى تعادلا 4\4 ، ثم 5\5 ، بعد نهاية الشوط العاشر ، حتى استطاعت لاعبة المنتخب المصرى من كسر إرسال منافستها الفرنسية لتفوز في الشوط السادس، لتسيطر على المجموعة، وتفوز وتحسم اللقاء لصالحها.

وبذلك تكون ميار شريف أول مصرية تفوز بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، وأول مصرية فى التاريخ تحقق فوزًا فى أحد بطولات الجراند سلام للتنس بالدور الرئيسى.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وشاركت ميار شريف فى بطولة التنس المصرى باسم النادى الأهلى بعد عودتها من أمريكا الفترة الماضية.