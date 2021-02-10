شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات بكورونا سبب تأجيل مباراة المقاولون والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سبب تأجيل مباراة ذئاب الجبل مع فريق الجونة، والتى كان من المقرر إقامتها اليوم على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد ظهور 6 حالات مصابة بكورونا فى الفريق والجهاز الإدارى، وقال نبيل فى تصريحات لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة أبلغنا بتأجيل المباراة بعد ثبوت إصابة 5 لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الإدارى بكورونا، ولم يكشف لنا عن موعد جديد".

وتعرض المقاولون للهزيمة السابعة منذ بداية الدورى الجارى عقب خسارته الأخيرة أمام النادى المصرى بهدف نظيف، وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 11، بعد خوض 12 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، أمس الأحد، وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن قميصه الجديد بشكل رسمي، حيث زين الذئب التصميم الجديد لقميص الفريق، وهو شعار فريق المقاولون المتعارف عليه حيث يلقب الفريق بـ "ذئاب الجبل"، نسبة إلى الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون.

من جانبه، أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادى المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2، إن اللاعب سيفيد الزمالك، وسيظهر مستواه كلما شارك فى المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.