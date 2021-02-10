شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس سحب الكروت من كهربا والشحات وغياب معلول عن لقاء بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس خضوع ثنائى الأهلى محمود كهربا وحسين الشحات لعزل بغرفتيهما فى قطر، وقال فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "النظام نظام يا جماعة، فيفا مبيهزرش، لو فى مصر كنا قولنا معلش وتعدى لكن الناس دى مبتعديش الهوا، وعشان كدا كهربا وحسين الشحات معزولين فى غرفتيهما واتسحب منهما الكروت".

ويضيف شوبير: "الشحات وكهربا لا يستطيعان الخروج من غرفتيهما حتى الأكل يصلهما أمام الغرفة رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة بهما".

وأردف شوبير: "من المستحيل أن يلحق على معلول بمواجهة بالميراس البرازيلى بسبب الإصابة، وموسيمانى استقر على الدفع إما بمجدى قفشة فى التشكيل الأساسى أو أليو ديانج لأن حمدى فتحى موجود بنسبة 100% فى التشكيل الأساسى وعمرو السولية بنسبة 98%".

وتابع شوبير: "أنا مقتنع بموسيمانى بس لو ينفع أديه نصيحة هقوله بلاش تلعب كهربا رأس حربة لأنه لاعب طرف شمال، ولما بيلعب رأس حربة بنفقد النزعة الهجومية وأنت عندك طاهر طاهر لاعب صاحب شخصية الأهلى وشخصية اللاعب الدولى، والمهاجم لازم يكون رأس حربة بمعنى الكلمة شوفنا مثلا ليفاندوفيسكى ظهر فى المباراة أربع مرات سجل هدفين".

وجاءت نتيجة المسحة التى أجراها ثنائى الأهلي حسين الشحات وكهربا سلبية، بعد اختراق الفقاعة الطبية للفريق المتواجدة حالياً في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، لكن الثنائي لن يشارك مع الأهلي في مباراة بالميراس البرازيلي غداً في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، بسبب قرار اللجنة المنظة لبطولة كأس العالم للأندية باستبعاد الثنائي بسبب اختراق قواعد الفقاعة، وقيامهما بمصافحة بعض الجماهير عقب مباراة بايرن ميونيخ.

وقال الأهلى فى خبر رسمى عبر موقعه الإلكترونى: "تلقت بعثة الأهلى من اللجنة المنظمة للمونديال طلبا بإخضاع الثنائى كهربا والشحات لمسحة طبية، بعد أن توجهها بشكل عفوى لمصافحة الجماهير فى المدرجات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية".

يذكر أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية أبدت ملاحظة أيضا على تأخر نادى بايرن ميونخ فى البقاء بالملعب عقب إجراء لاعبيه عمليات الإحماء قبل المباراة، وأيضا تأخر مغادرتهم الاستاد عقب انتهاء اللقاء.