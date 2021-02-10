شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم العالم تنحني احتراما أمام فراعنة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ طويل ومشرف شهدته الساحرة المستديرة، على العروض القوية التى قدمها نجوم الفراعنة سواء في الأندية أو المنتخبات أمام عمالقة أوروبا وأقوى أندية العالم والتى كان أخرها مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتى انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

على صعيد المنتخبات يمتلك الفراعنة تاريخاً طويلاً من المواجهات الكبيرة التى كانت حديث الصحف العالمية لأيام بعدما أثبتوا قدرتهم وأظهروا معدنهم الأصيل في المباريات الكبرى، وأبرزها في كأس العالم للقارات عام 2009، والتى شهدت خسارة مصر من البرازيل بثلاثة أهداف مقابل أربعة في مباراة كانت الفراعنة هم الأقرب فيها للفوز، وكذلك الفوز على إيطاليا بهدف نظيف، وهذا بالإضافة إلى مباراة مصر وأوروجواي في بطولة كأس العالم التى أقيمت بروسيا عام 2018.

وعلى صعيد الأندية يظل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هما صانعا السعادة وتاريخ اللعبة الشعبية الأولى بالعالم أجمع حيث تقاسم الفريقين البطولات والمباريات الودية والنجوم الأساطير الذين أثروا الحياة الكروية بالكثير في مسيرتهم الكروية المختلفة.

39 انتصارا بينهم 3 مجموعات بدوري الأبطال يمثلون تاريخ انتصارات القطبين على أندية القارة العجوز، ومنذ انطلاق الناديين مع لعبة كرة القدم ساهم كلاهما في الكثير من الأوقات السعيدة التي جعلتهما ملوك الشغف في القارة السمراء خاصة وأنهما يمتلكان سجلاً تاريخيا بالفوز على العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة والمتنوعة ولما لا فهما ممثلا الكرة المصرية التي أسست الكرة في القارة الافريقية السمراء.

ويأتي على رأس ضحايا قطبي الكرة المصرية العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية والذين يلعبون في النسخة الحالية من دوري الأبطال تتعدي الأندية العشرة أمثال ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني، والنجم الأحمر وريال مدريد الاسباني وروما الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي ولاتسيو بخلاف العديد من الأندية الإنجليزية منها وست هام وساوثهامبتون وديربي كاونتي وغيرها من الأندية.

انتصارات القطبين وصلت الى 39 مباراة فيها انتصارات متكررة على نفس الفرق بواقع 10 مباريات للأهلي و29 للزمالك الذي يملك أقوى انتصار على وست هام بخماسية وهي المباراة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة شعبية القلعة البيضاء داخل وخارج مصر.

وكشفت تاريخ مباريات القطبين اسقاطهما للفريق البافاري بايرن ميونخ في 3 مواجهات بواقع مرة واحدة للأهلي ومرتين للزمالك، وهو العملاق الألماني الذي يعد أحد أقوى الأندية في القارة العجوز.

وصاحب تلك المباريات صوراً تذكارية لا تنسى أظهرت مدى احترام نجوم العالم لنجوم الكرة المصرية اعترافاً بقدرهم ومكانتهم.



الحضري وبوفون



الشناوي ونوير



سعد وكافاني ومحمد صلاح



شوقي وكاكا



غالي وزيدان



كاكا وشوقي