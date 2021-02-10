شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء الأهلي قبل 24 ساعة من مواجهة بطل البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم أمام بايرن ميونيخ أمس بمونديال الأندية التى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة، خاصة في فقدان الكرة بسهولة وعدم التحكم في رتم المباراة والتي استحوذ عليها بطل أوروبا وكذلك الأخطاء في التمريرات وعدم السيطرة على الكرة الثانية التي ترتد من دفاعه ويستغلها لاعبي الفريق المنافس، ويتطلع موسيماني لعلاج هذه الأخطاء خلال محاضراته مع لاعبي الفريق في مران اليوم ،الأربعاء، غستعداداً لمواجهة بالميراس البرازيلي غداً في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وأكد موسيماني أن فريق النادي الأهلي لعب مباراة جيدة أمام فريق جيد، قائلا: "ربما هم استحوذوا على الكرة ولكن كان علينا الحصول على الكرة وكان علينا استخدام الخيارات الأفضل وأن نعمل على الهجوم المعاكس ولكنه فريق كبير واستحوذ على الكرة، كان من الممكن الحصول على ركنية أو مخالفة، وكان علينا أن يكون رد الفعل أفضل من ذلك".

شدد على أنه في بداية الشوط الثاني بدأنا بنسق بطئ ولكن بالطبع كان علينا أن نثق أكثر بأنفسنا، وكان يجب أن يكون هناك تطور ولكن الأمر ليس سيئا ولا بأس في ذلك، مضيفا: "لعبنا على نحو جيد في آخر 15 دقيقة ونعرف أمام من نلعب، وليس فريق سهل أو مثل الفريق القطري على سبيل المثال، وكان علينا التحلي بالإيجابية وكان علينا أن نقدم أفضل من ذلك، وهناك بعض الأشياء التي نحتاج تحصينها، ونحن فاجئنا الخصم في مباراة بايرن ميونيخ.

في شأن جديد، يضع بيتسو موسيماني خطة مباراة فريقه التي سيعتمد عليها في مباراته ضد بالميراس غدا الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في الحصول على ميدالية خلال مشاركتهم في النسخة الحالية، وتكرار إنجاز نسخة 2006 والتي حصد فيها الفريق الأحمر المركز الثالث، في أكبر إنجاز له في البطولة الأقوى على مستوى الأندية.

وينوي موسيماني الاعتماد على نفس طريقة لعبه المعتادة 4 / 2 / 3 / 1، على أن يدفع بياسر إبراهيم في الدفاع بجوار بدر بانون حال تأكد غياب علي معلول، مع الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ومعهم محمد هاني بالجبهة اليمنى، وحمدي فتحي وعمرو السولية وأفشة وطاهر محمد طاهر في الوسط وأمامهما الثنائي حسين الشحات ووالتر بواليا أو محمود كهربا.

من جانبه، أكد أبو عبلة طبيبب فريق النادي الأهلي أن الجهاز الفني فضل استبدال معلول في الشوط الأول بعد أن اشتكي من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحا أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي غدا الخميس.

ويعكف الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيل مكثف لمعلول وانتظار نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب بالأمس، لتحديد موقفه النهائي من المباراة سواء باللحاق بها أو استبعاده من الحسابات الفنية والاعتماد علي أيمن أشرف في قيادة الجبهة اليسرى، كما حدث في مباراة بايرن ميونيخ ، على أن يجاور ياسر إبراهيم بدر بانون في قلب الدفاع.