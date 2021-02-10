شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يهنئ ياسر إبراهيم بعيد ميلاده ويتمنى التوفيق للأهلى أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" النادى الأهلى، بعيد ميلاد النجم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، الذى يوافق اليوم 10 فبراير، حيث إنه مواليد عام 1993، متمنيا للنادى التوفيق فى مباراة تحديد المركز الثالث، غدا الخميس، أمام بالميراس البرازيلى فى بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر.





ونشر الحساب الرسمى للفيفا عبر تويتر، صورة لياسر إبراهيم مع ليفاندوفسكى، نجم هجوم بايرن ميونخ الألمانى، فى المباراة التى أقيمت الاثنين الماضى، وانتهت بفوز العملاق البافارى بهدفين وتأهله لنهائى البطولة، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا أهلى للمدافع ياسر إبراهيم، حظا سعيدا فى مباراة يوم الخميس، لتحقيق المركز الثالث".



ياسر إبراهيم وليفاندوفسكى

وسبق وأعرب النجم ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، عن رضاه التام لمستواه ومستوى الفريق، أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل أوروبا، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضى، على أرضية ملعب استاد أحمد بن على، فى نصف نهائى مونديال الأندية والتى انتهت بفوز العملاق البافارى بهدفين دون رد، قائلا: "الحمد لله.. وربنا يكرم فى اللى جاى إن شاء الله".

من ناحية أخرى، حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة، موعدا لعقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى، المحدد لها غدا الخميس، فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى، التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زى الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الطبية والتسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الأهلى يواجه بالميراس البرازيلى، فى الخامسة من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة على إستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.